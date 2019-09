10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Porkuni lahingu võitjad olid koos

10 aastat tagasi

Helene Kuma loomingu habrasjõuline kuma

Härmatisega sarnanevad niplises taimornamendid ja õbluke kunstnik paistavad lenduvat esimesest tugevamast hingetõmbest. See mulje on petlik. Kunstniku, kunstiajaloolase ja Eesti kunstiakadeemia emeriitprofessori mõtteis, silmis ja sõrmis peituvast südikusest räägivad tema tööd. Isegi vääriskivid on lasknud end niplisesse vormida, rääkimata kunstniku südamele armsatest lilledest. Lille- ja lehemustrid pärinevad Helene Kuma Läsna lilleaiast ja Eesti rahvariietelt. Loodus ja ajalugu on olnud kunstnikule loomingus võrdselt olulised. Nagu on talle võrdselt armsad keraamika ja niplis. “Looming on looming. Ükskõik, mida teed, teed ikka armastusega,” sõnas kunstidaam. Helene Kuma on pitse nimetanud niplisgraafikaks. Kogu suur peen pitsilooming on valminud palja silmaga, luupi pole ta kasutanud isegi kõige keerulisemates kohtades. “Kõik on palja silmaga. Silm on harjunud,” ütles kunstnik.