Galerii: Volkswagenid startisid sügiskruiisile

Eesti Volkswageni Klubi on selle juhatuse esimehe Marje Aasmetsa sõnul tegutsenud 14 aastat ja äsja startinud sügiskruiis on samuti 14. "Meil on traditsioonilised igaaastased kevad-, suve- ja sügiskruiisid, lisaks mõned öökruiisid Tallinna ümbruses," rääkis ta. "Kuna sügiskruiisi korraldajad Annika ja Mart Nirgi on Virumaa inimesed, siis toimub sügisene väljasõit just selles kandis."