Tarvas tüüris kodupubliku ees magusa võiduni

Soovimata kedagi eriliselt esile tõsta tunnistas Umbraško, et keskmängija Thomas Hamilton oli seekord ülesannete kõrgusel. "Mitte hästi, aga mängis juba paremini," tähendas juhendaja. "Veideman tegi omad töö ära ja teised andsid samamoodi panuse, sest kes rünnakul otseselt punktidega ei toetanud, see pingutas kaitses. Kõige tähtsam on, et mehed usuvad eelkõige iseendasse ja sellesse, et nad suudavad mängida. Need on alles kolm esimest kohtumist, mille põhjal on vara mingeid järeldusi teha. Peame mängima ja tegema tööd edasi igas mängus."