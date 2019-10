Tellijale

Margus, teie kahe kontsert on põnevasse vormi seatud. Mis teil plaanis on?

Peame muusikalise lahingu, valisime välja teemad, näiteks meie lemmik armastuslaul, rokiklassikakaver ja omaloominguline pala. Teeme neid lugusid kordamööda ja paneme kirja punktid – kes publikult suurema aplausi saab, see ka juhtima läheb. See on sõbralik muusikaline lahing, mõlemad oleme võitjad. Muidugi teeme ka mõned lood koos.