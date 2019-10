10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vasta 8-kl. Kooli partei-algorganisatsioon pole suur: ainult kuus kommunisti. Parteilist suunamist on tunda aga koolielu kõigis põhilistes lõikudes. Seda kinnitavad ka tulemused. Kooli õppeedukus oli mullu üle rajooni keskmise, klassiväline töö on heal järjel, lastevanematega tehtava töö üle ei saa nuriseda. Edu pandiks on olnud see, et partei-algorganisatsioon ja kooli juhtkond on suutnud ühise eesmärgi saavutamiseks liita ühtseks tervikuks kooli, lastevanemad ja kolhoosi. Tõsi, varem lastevanemate komitee eriti silma ei paistnud. Õpetajad võtsid asja käsile ja möödunud õppeaastal aitas lastevanemate komitee kaasa just õppe-kasvatustöös. Majandusküsimustega lastevanemate komiteed eriti ei koormata. Nende küsimuste lahendamisel on toeks kolhoosi käsi. Suureks abiks kasvatustöös on asjatundliku juhtimise korral klassiväliste ringide töö. Tänavu jätkab tööd üheksa ringi. Parim on liiklusring. Selle tegevuse vastu tundis huvi isegi kirjanik Holger Pukk. Edukalt tegutseb ka võimlemisring. 1968/69. õppeaastal oli kooli õpeedukuse protsent 90,4. Olgugi, et see on üle rajooni keskmise, ei ole kommunistid sellega kaugeltki rahul ja tõid esile võimalusi õpeedukuse parandamiseks. Kuidas siis väike partei-algorganisatsioon kõikjale jõuab? Mingit saladust siin pole. Edu pandiks on see, et kõik kommunistid täidavad kohusetundlikult oma ülesandeid.