MATIK hõlmab avarat tähendusvälja

“Konkurss uue sõna leidmiseks oli äärmiselt tihe ja vajas tugevate variantide tõttu lisavooru,” ütles žürii liige, hariduse infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA) juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. “MATIK on sõnana lihtne ja suupärane, ühendades endas kõik vaadeldavad teemad. Loodan, et varsti räägime iga päev, kuidas MATIK-u erialad on Eestis üha populaarsemad.”