Viru malevat hakkab juhtima kolonelleitnant Jaanus Ainsalu

Rakveres laupäeval kell 11.30 algaval juhtimise üleandmise tseremoonial esinevad sõnavõttudega Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, major Andrus Reinstein, kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ning Rakvere linnapea Triin Varek. Üritusele on kutsutud kogu maleva palgaline koosseis, vabatahtlikud kaitseliitlased ja maleva koostööpartnerid.

Kaitseliidu Viru malevat juhtima asuv kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ütles: "Vaadates potentsiaalset vastast, kes suudab tegutseda nii konventsionaalselt ja mittekonventsionaalselt ja tuvastada nõrku kohti ning neid ära kasutada, näen ma lähiajal ülesanneteks, et iga maleva liige teaks, mis on tema kriisi ja sõjaaja ülesanne, et kiirelt reageerida erinevatele ohtudele," lausus Ainsalu.