10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Virumaa Teataja rõõmustab koos tuhandete fännidega selle üle, et vaatamata üleüldistele majandusraskustele on treener Andres Sõber oma korvpalliklubi kenasti kokku saanud ning näitab publikule ilusat mängu. Veelgi enam, meie poisid lausa juhivad meistriliigat, olles saanud vaid ühe kaotuse. Eriti rõõmustab selle kõrval tõik, et publik on tee saali leidnud.