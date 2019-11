Päästjad käisid kaks korda ühte maja kustutamas

Päästjate sündmuskohale saabudes selgus, et maja on ühekorruseline ja inimesed on väljas. Tulekahju lokaliseeriti kella 13.55-ks, likvideeriti kella 15.46-ks. Maja katus hävines täielikult, maja sai tugevaid tulekahjustusi. Inimesed kannatada ei saanud. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.