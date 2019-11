10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kultuuriülikooli näitliku agitatsiooni osakonna teisel õppusel kuulasid näitliku agitatsiooni kujundajad tarbekunstnik Elgi Reemetsa vestlust esteetikast tööl ja kodus. Kaasas oli tal näitlikku fotomaterjali. Õppuse lõpetuseks käidi Rakvere I Keskkooli näitlikku agitatsiooni vaatamas. Leiti, et see on sisult hea, ent paigutuse suhtes oli etteheiteid.