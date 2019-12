Ilmaprognoos: jõulupühad tulevad tänavu plusskraadidega

24. detsembril ehk jõululaupäeval on Eesti kohal ülekaalus madalrõhuvöönd ja ilm on rahulik. Öösel on üksikute sajuhoogude võimalus, päeval sajab laialdasemalt vihma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel ühe ja nelja soojakraadi vahel.