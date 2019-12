Tarvas toetas heategevusliku oksjoni tuludega Jaagu Fondi

Tasavägist madistamist jagus lahtihüppest kuni lõpusireenini. Kokkuvõttes saatis edu tartlasi, kes tõmbasid piltlikult öeldes pikema kõrre, kallutades kohtumise saatuse lõpuminutitel enda kasuks.

Väljakuperemeeste rivistuses säras tagamees Devin Lee Harris, kes viskas 20 punkti ja andis kaheksa resultatiivset söötu. Kristo Saage lisas 17, Thomas Hamilton 15, Renato Lindmets 14 ja Egert Haller 12 punkti.

Külaliste parimana tõi Robert Valge 25 punkti. Korralikult toetasid kaaslasi Adomas Drungilas ja Kregor Hermet, kes viskasid kumbki 23 punkti. Kaksikduubli sooritanud Hermet hankis veel ka 11 lauapalli.

Jaagu Fondi ehk Haljala kooli andekate õpilaste ja nende juhendajate toetuseks korraldatud heategevuslikul oksjonil koguti kohtumise poolaja vaheajal 410 eurot. Seejuures käidi Haljalast sirgunud palluri Rain Veidemani mängusärgi eest välja 260 ja anti Tarva meeskonna mängijate autogrammidega korvpalli eest 150 eurot.

Toetussumma anti samas üle Haljala kooli direktorile Ivo Tupitsale. "Väga tuleb rahule jääda, sest need kaks asja tõid sisse nelisada kümme eurot. Oksjonite puhul ei tea kunagi, kuidas läheb, sest seal on emotsionaalne pool ja kui keegi ikka väga mingit asja tahab, siis ta on selleks hinnaks valmis," kõneles koolijuht.

Ivo Tupits märkis, et Jaagu Fondi toetused on õppuritele ja nende juhendajatele korralikuks stiimuliks. Seni on igal aastal mahtunud silmapaistvate õppurite valikusse, kelle vahel otsustada, kuni kuus õpilast. Toetusega stimuleeritakse noori nende loome- või sporditegevuse innustamiseks. Vähetähtis pole seejuures samuti õppeedukus.

"Hea meel on selle üle, et oma kodukandi kutt panustas oma kodukooli. Tihtipeale on nii, et lõpetatakse kool ja käiakse kooli kokkutulekutel, aga siinkohal oli hea näide sellest, kuidas vilistlane andis kooli heaks reaalse panuse. Väga hea eeskuju," pidas Ivo Tupits hea sõnaga meeles Rain Veidemani.