Heade soovidega uude aastasse

Mida toob aasta 2020 ja mida meile antakse? Aga kui küsida hoopis, mida või keda Rakvere vajab, mida on minul anda, mitte et mida ma võiksin saada ... Kuidas saan mina panustada, et meie ühine linn oleks veelgi parem elukoht, töökoht, lapsepõlvemaa ja turismimagnet? Kas igaüks on seda endalt küsinud?