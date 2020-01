Eeloleva nädala keskpaik toob kuni üheksa soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal levib vihma- ja lörtsisadu läänest itta. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 8-14, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.