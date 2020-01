Kliimateadlikud noored saavad kuni esmaspäevani kõnekonkursil osaleda

"Kirjutamiskonkursi tähtaeg on juba esmaspäeval, 20. jaanuaril. Sa oled 16–19-aastane ja sulle läheb korda, mis saab sinu koduplaneedist, mis on inimtegevuse tagajärjel viidud üsna taluvuspiiri lähedale? Võitja saab oma kõne ette kanda 21. veebruaril teenetemärkide üleandmisel ja tema sõnum jõuab iga eestimaalase koju," kirjutab president Kersti Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Inimkonda on alati kannustanud püüd tagada oma lastele parem elu, ometi kasvad sina üles teadmises, et sul tuleb tõsiselt rinda pista vanemate poolt pärandatud kliimamuutuste tagajärgedega," seisab presidendi kantselei üleskutses. "See näitab, et oleme teinud nii mõndagi valesti või sootuks tegemata jätnud. Ometi soovime nüüd astuda suuri samme, et meie e-Eestist saaks puhas ja roheline Eesti. Mida arvad sellest kõigest sina, seda tahamegi kuulda."