10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Meil on üpris tüüpiline, et jalakäija kõnnib üle tänava seal, kus temale mugavam, ja siis, kui see on eriti ohtlik nii temale kui ka teistele. Jalakäija tähelepanematus meie teedel ja tänavatel on seletamatu. Inimene liigub kihutavate autode vahel kõigutamatult nagu matkamees. Kogunetakse tänavanurkadele, et takistada seal liiklust ja piirata nähtavust. Seda võib näha õhtuti Rakvere linnas Laia ja Tallinna tänava nurkadel, kus noorukite grupid sulgevad isegi sõidutee. Neid ei kõiguta piduritekrigin ja närviline tulede vilgutamine. Jalakäija on distsiplineerimatu ja see on tingitud suurelt osalt teadmisest: mind ei saa karistada. Alati on võimalus vastata, et dokumendid jäid koju, raha pole kaasas. Trahv? Milleks! Tema näol näeb veel pahameelt. “Tülitavad inimest, kellel isegi vähe aega.” Kuid Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1969. a. 25. oktoobri seadluses on fikseeritud rahatrahv kuni 10 rublani. Tihtipeale võime näha, et lapsed mängivad sõiduteel ja tänavatel, ületavad neid joostes, jälgimata, kas sõidutee või tänav on vaba ja ohutu. Liiklusõnnetuste vältimisele peavad kõik liiklejad kaasa aitama, tutvuma liikluseeskirjadega ja neid täitma.