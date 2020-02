Liikuvate piltide maagia täitis gümnaasiumi filmifestivali

Tellijale

Mõni aeg enne Oscari-galat olid Rakvere gümnaasiumi filmifestivali (RGFF) eestvedajad kõik oma vabad päevad ja takkapihta ka ööd veetnud koolimajas. Selleaastase filmifestivali üks peakorraldajatest Margareth Villers nentis, et selline äge üritus on võimalus, mis pole niisama sülle langenud. “Mõistan, et see on kuskilt alguse saanud ja suureks paisunud,” ütles Villers.