Keevitusvõistlus paneb noorte meistrite oskused proovile

""Viru Welder" on aastatega muutunud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse brändiks," ütles Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakonna projektijuht Olga Sjukkalova. "See on ainulaadne võistlus Eestis, mis on suunatud nimelt keevitajatele. Iga​l aasta​l me anname endast parima, et korraldada võistlust veelgi kõrgemal tasemel."