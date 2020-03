10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Teatrikuu üheks suursündmuseks kujuneb Rakvere Teatril kindlasti 5. märtsil esietenduv inglise draamakirjaniku Robert Bolti näidend "Mees kõikideks aegadeks". Lavastus on Rein Olmarult, kunstnik on Luulik Kokamägi. Etendus on Väike-Maarja Kultuurimajas, kus teatrirahvas juba pikemat aega allüürnikuks on.