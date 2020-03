Hirmkallist ortodontilist ravi on võimalik ennetada

Ortodontilise ravi ennetusest räägitakse vähe, mistõttu püsib teadmine, et hambumus on suures osas geneetiline. Varane märkamine ja probleemidega tegelemine enne hambumusanomaalia välja kujunemist säästab hilisemast pikast ja keerulisest ravist. Ennetus on ortodontias suund, mis riiklikul tasemel areneb küll vaevaliselt, kuid Rakveres hakkab jalgu alla võtma.