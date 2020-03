Kuidas kasutada antibakteriaalset geeli?

Kätepuhastusvahendid tapavad nii baktereid kui ka viirusi, kinnitab doktor Linda Anegawa. “Kätepuhastusvahendid toimivad igat tüüpi viiruste, välja arvatud noroviiruste vastu,” rääkis meditsiiniekspert väljaandes Refinery29. “Kui seebi ja vee kasutamine on kätehügieeni kullastandard, siis alkoholipõhised kätepuhastusvahendid on alternatiivina tõhusad, odavad ja praktilised. Palju lihtsam on haarata kätepuhastusgeeli järele kui minna otsima tualettruumi või kraanikaussi, et käsi pesta.”