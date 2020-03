Tapa vald koostab üksikute vanurite nimekirja ja avab ööpäevaringse sotsiaalabi infotelefoni

"Täidame valitsuse kehtestatud eriolukorraga kaasnevaid nõudeid – koolid on esmaspäevast suletud, avalikud ürituse keelatud ja nii edasi," lausus Tapa vallavanem Riho Tell. "Lasteaiad jäävad esialgu tööle, kuid soovitame vanematel, kui vähegi on võimalik, ka lasteaialapsed koju jätta."