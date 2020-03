Rakvere linn palub teatada abivajavatest inimestest

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketi sõnul on sotsiaalosakond ja Rakvere sotsiaalkeskus valmis pakkuma suuremas mahus tuge abivajajatele ja üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele.

"Linnavalitsuse igapäevane töö ja sotsiaalteenuste osutamine jätkub, ametnikud on majas, kuid inimeste tervise huvides ja otsekontaktide vältimiseks osutatakse elanikele teenuseid peamiselt telefoni ja e-posti teel," ütles Suun-Deket.

Sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket on ööpäevaringselt kättesaadav telefonil 515 8185. Tööpäevadel toimub abivajajaile täiendav sotsiaalnõustamine.

"Nagu linnapea Triin Varek on juba varasemalt öelnud: ärge unustage vanemaealisi sugulasi ja sõpru, vaid tehke need kõned ja küsige, kuidas on nende tervislik olukord või kas nad vajavad abi," kõneles Suun-Deket.