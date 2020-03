Lääne-Virumaal tuvastati esimesel inimesel koroonaviirus

Tänaõhtuse seisuga on Eestis koroonaviirusega nakatunud 171 inimest. Positiivsetest proovidest on kaheksa võetud Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal.

Arvestades viiruse üha laialdasemat levikut, on terviseamet otsustanud, et kergemate viirushaiguse tunnustega patsientide testimine pole enam otstarbekas, tervishoiuteenuse ressursside säästmiseks ja elutähtsate teenuste tagamiseks keskendutakse riskirühmadele, tervishoiutöötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele.

Terviseamet ei pea enam otstarbekaks jagada riike koroonaviiruse leviku mõttes riskipiirkondadeks, sest viirus on levinud igasse Euroopa Liidu liikmesriiki. Praeguseks on kõrge risk nakatuda igal pool rahvarohketes kohtades, seetõttu soovitatakse reisimist ja rahvarohketes kohtades viibimist vältida.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid, näiteks viiakse õppetöö alates esmaspäevast üle üle kaug- ja koduõppevormile. Kõik avalikud kogunemised on keelatud. Kuni 1. maini on muuseumid ja kinod suletud, teatrietendused, kontserdid ning konverentsid jäävad ära. Spordivõistlused on keelatud 1. maini.