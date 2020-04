10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Aasta algul läks käiku Rakvere Linnasetehas. Selle võimsuseks on ette nähtud 6000 tonni linnaseid aastas. Ega nii suurt ettevõtet saa täie võimsusega tööle päevapealt. Tänavu tuleb toodangut anda 3200 tonni. Praegu valmistutakse ära saatma esimest vagunitäit. Selle saadetise aadressiks on Glubokoje Valgevenes. Seejärel läheb kaks vagunitäit Kasahhi NSV-sse.

10 aastat tagasi

Suurvesi hakkas pühade ajal kurja tegema. Üle kallaste tõusis mitu jõge, jättes veevangi inimesi ja lõhkudes teid. Häirekeskusele teatati, et Viru-Nigula vallas Pada külas on jõgi sängist väljunud ja veevangi on jäänud kolm maja. Majade ümber lainetanud umbes meetrisügavuse vee tõttu ei pääsenud elanikud välja. Päästjad tõid kahest elumajast välja kaks inimest ja väikese koera.