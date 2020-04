Kadrina Segakoori viis sekundit

Busser ja Knezevic rääkisid salvestuspäeval, et olid valinud laulu “Imagine”, kuna see kõneleb rahust, vabadusest, piiride ületamisest. Nende soov oli näidata, et Euroopa maadel on väga erinevad traditsioonid, aga samas on inimesed väga sarnased. Projektiga “Muusika seob Euroopat” soovisid nad toetada ideaali ühendatud Euroopast.