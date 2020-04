Gümnaasiumi lõpetajad teevad tänavu kaks riigieksamit

"Ees ootavad nädalad on viiruse tõrjumisel ülimalt kriitilise tähtsusega, samas on reedel lõppemas ka viis nädalat kestnud väga intensiivne koduõppe periood ja algab koolivaheaeg," rääkis teisipäevasel koroonateemalisel briifil haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Tema sõnul on lapsed olnud distantsõppel olles märkimisväärselt suurema õppetöö koormuse all, nad on olnud tulblid ja väärivad kindlasti puhkust. Küll aga tuleb taaskord kõigile südamele panna, et koolivaheaajal tuleb järgida eriolukorra reegleid.

Vinter-Nemvaltsi sõnul on varsti kätte jõudmas ka koolide lõpetamine ning haridus- ja teadusministeeriumil on valminud plaan, kuidas õppeaastat lõpetada. Samas saab see plaan käiku minna vaid siis, kui eriolukord seda lubab ja ei sea ohtu inimeste tervist.

Praegune distantsõppe korraldus jätkub 15. maini. 18. maist kuni 10. juunini klassikalises mõttes tunniplaani alusel distantsõpet enam ei toimu ning koolid saavad sellel perioodil tegeleda õpilaste arenguseirega oluliselt vabamas vormis ja hindeid panemata. "See aeg võiks olla sisustatud arenguvestlustega, järeleaitamistundidega ja eksamiteks valmistumisega. Neid tegevusi korraldavad koolid oma parema äranägemise järgi," ütls Vinter-Nemvalts.

Ühtlasi on otsustatud, et 9. klassi lõpueksameid tänavu ei toimu ja koolid lõpetakse aastahinnete alusel. 15. maist 10. juunini korraldava gümnaasiumid oma sisseastumiskatsed, mis peavad järgima sellel ajal riigis kehtestatud reegleid.

Gümnaasiumi lõpetajad teevad Vinter-Nemvaltsi sõnul tänavu vaid kaks eksamit, milleks on eesti keele ja matemaatika eksam. Need toimuvad mai lõpus ja juuni alguses ning enne seda on õpilastel võimalus osaleda konsultatsioonidel. Riigieksamite tulemused selguvad 30. juunil.