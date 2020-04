Lähipäevil suurt kevadsooja veel ei tule

Pühapäeva öö on võrdlemisi selge taevaga ja sajuta ning mõõduka loode- ja läänetuulega. Loodevoolus saabuv õhumass on ikka võrdlemisi külm ning õhutemperatuur langeb sisemaal vahemikku 0 kuni -3 kraadi, rannikul tuleb kuni +3 kraadi. Päeval lisandub loodevoolus niiskust, mis soosib pilverünkade arengut, millest tuleb vihmahooge, sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur on vahemikus 5 kuni 10 kraadi. Tuul läänest ja loodest ning on mõõdukas, vaid pärastlõunal võib looderannikul puhanguid 14 m/s olla.

Esmaspäevaks mõlemad rõhualad nõrgenevad, tuul nõrgeneb ja puhub valdavalt loodest. Õhumass on võrdlemisi niiske - öösel on sajuhooge harva, päeval aga laialdaselt ning vihma sekka tuleb ka lörtsi. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +4 kraadi, päeval on sooja 5-10 kraadi.

Teisipäeval jääb Eesti madal- ja kõrgrõhuala piirimaile ning päeval võib ka üksikuid vihmahooge tulla. Ööks taevas selgineb ja õhutemperatuur langeb vahemikku 0 kuni -4 kraadi, rannikul tuleb kuni +3 kraadi, päeval on sooja 6-11 kraadi. Tuul puhub valdavalt läänekaarest ja on võrdlemisi nõrk.

Kolmapäeval püsib põhja pool kõrgrõhuala. Läänemere lõunavete poolt liigub aga Läti kohale madalrõhuala ning selle pilved laienevad päeval üle Eesti ning toovad vihma. Tuul pöördub idakaarde ja muutub päeva peale tugevamaks. Selgema ööga jahtub õhk sisemaal vahemikku 0 kuni -4 kraadi, meremõjuga rannikul jääb plusspoolele, pilvisema päevaga kerkib õhutemperatuur vahemikku 6 kuni 11 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab madalrõhuala mõjul vihma. Pärast keskööd lääne polt alates taevas järk-järgult selgineb ning sadu lakkab. Päev on pilverünkadega, aga suuremat sadu neist ei tule. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +5 kraadi, päeval on sooja 8-13 kraadi.