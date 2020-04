Rakvere vallas võib lehma pidada küll

“Meil on vaidlusi tekitanud üks Uhtnas elav lehm. Heakorraeeskiri sätestab nüüd, et karilooma ja kodulinde võib pidada küll, kuid nende pidamistingimused peavad vastama keskkonnanõuetele,” rääkis Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev. Veel ühe olulise aspektina nimetas Vassiljev, et heakorraeeskirja kohaselt on nüüd üldkasutatavate kõnniteede hooldaja vald.