Tellijale

Täna otsitakse ninaga õiget teed. Ei, mitte nagu koer, kes lõhna järgi jälje üles võtab. Nina on seatud nutiseadme suunas. Üks on randmel ja mõõdab samme, teine taskus fikseerib marsruudi. Pärast tore vaadata, mis taktis süda lõi, kui kiirelt jalg astus ja mitu sammu tuli. Trajektoor, mida mööda liikusid, on virtuaalsel kaardil jutina. Tore vaadata, kui õnnestus mingi äratuntav ese valmis kõndida. See on GPS-kunst.