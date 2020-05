10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

SA Virumaa Muuseumid loobub lähiajal Kunda tsemendimuuseumi opereerimisest ning annab selle üle Kunda linnale. SA Virumaa Muuseumid juhataja Ants Leemets ütles, et nad on tõesti teinud Kunda linnapeale ettepaneku muuseumi linna omandusse minemiseks, ja nimetas, et tegemist on otstarbekusest ja majanduslikust kaalutlusest lähtuva otsusega.