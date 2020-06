Jäneda kool uueneb selleks sügiseks

Jäneda koolimaja valmis 1985. aastal ja tänavu möödub sellest 35 aastat. Kuigi Jäneda kandis on haridust antud juba ligikaudu kaks­sada aastat, on harjutud koolielu tähtpäevadena tähistama just praeguse kooli ümmargusemaid aastapäevi. Tänavu peetakse kooli sünnipäeva septembris. Nii mõnigi Jäneda inimene on öelnud, et aastaid oodatud remont on kooliperele suurepärane sünnipäevakingitus.