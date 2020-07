10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Arvud ei pane häbenema

Et peopäevaks – kalurite päevaks – võib mõnusa tuju tagada ainult hea töö, on ammutuntud tõde. Kuidas on selles osas aga lood Toila Kalakonservikombinaadi Rakvere tsehhis? Vastuse saamiseks tuli pöörduda tsehhi juhataja Valbo Kivi poole. Temalt kuulsin mõningaid arve, mis iseloomustavad käesoleva aasta esimese poole töötulemusi. “Arvud on meil küll seesugused, et pole häbi neid esitada. Meie pere tuli oma ülesannetega edukalt toime. Realiseerimisplaani täitsime nii esimeses kui ka teises kvartalis keskmiselt 106,7 protsendiliselt. Kalatooteid andsime juba ainuüksi esimeses kvartalis plaanitud 4990 asemel 5309 tsentnerit. Konserve tootsime poolaastas 1 186 000 tingtoosi. Seega osutus kohustus selles liigis täidetuks rohkem kui 106,8 protsendiliselt.”

Tundsin huvi, kuidas äsja lõppenud hooajal olid lood mereõnnistuse – värske kalaga. “Kala tuli juuni esimesel poolel normaalselt. Kui varem on hoog enamasti raugenud jaanipäeva paiku, siis tänavu ei tulnud kala enam suuremat juba pärast 15. juunit. Asusime külmutatud kalavarude töötlemisele, mis on olnud viimastel aastatel üks meie rütmilise töö tagatisi. Meie piirkonna kalurikolhoosid suutsid oma plaanilised ülesanded isegi ületada.”

Valbo Kivi teab, millise vaevaga jõuab vahel meie lauale silk, see Läänemere isand. Sellepärast on ta õppinudki hea seisma ka selle eest, et just tema, see ilus, õrn ja puhas kala järjest moonutamatumalt võiks jõuda meie söögilauale.

10 aastat tagasi

Lääne-Virumaal jätkub abielutunnistuse väljastamise kaunis tava