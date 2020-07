Vaade: õnnelik mees

On ju tore, kui telefon teeb poole ühe paiku öösel plõnn ja teatab unesegasele inimesele, et elekter lahkus oma teed. Ja tagasi tuleb 24 tunni jooksul. Uni rikutud ja tuju nullis. Jääb vaid lootus, et äkki läheb pisut kiiremini, sest tavaliselt on Elektrilevi oma teadetes elektriühenduse taastamise aega nimetades pigem ülimalt konservatiivne olnud ning rikked kõrvaldatakse kiiremini.