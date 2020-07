Narva vanalinna makett leidis ajutise kodu

Narva muuseumi direktor Ivo Posti rääkis, et ühelt poolt oli vajadus maketti eksponeerida, teisalt tundus aga pelk maketi näitamine muuseumile liiga tagasihoidliku ülesandena ning nii vaatab eelmisel reedel avatud näitus ka tulevikku. “Näituse kandev idee on öelda lahti minevikuihalusest ja mõelda tulevikule,” selgitas Posti.

Mõneti just seetõttu on ka makett “poolik”. Täpsemalt öeldes puudub küll suhteliselt väike, ent oluline osa maketist – Narva linnus. Samas ei oleks täismõõdus makett saali lihtsalt mahtunud.

Posti juhtis tähelepanu sellele, et väga hästi säilinud mööblikombinaadi saal on ka ise otsekui eksponaat, lisaks on maketi kõrval vaatamiseks hulk asju muuseumi kogudest, suur hulk infot on aga pandud kardinatele.