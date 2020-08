Lääne-Virumaal on kõrgharidus keskmiselt igal kolmandal elanikul

Suurem osa kõrgharitutest kuulub 25–64-aastaste vanusegruppi. Kõrgelt haritud eelistavad elada Harju ja Tartu maakonnas, Lääne-Virumaal on natukene alla 30 protsendi kõrgharidusega inimesi.

Kõrgharidust tõendav diplom on aasta alguse seisuga ette näidata 41 protsendil kõikidest 25–64-aastastest Eesti elanikest.

Piirkonniti paistavad silma eelkõige Lääne-Eesti maakonnad, kus kõrgharidus on keskmiselt igal kolmandal elanikul. Seevastu kõige väiksem on kõrgelt haritute osatähtsus Järva maakonnas, kus vastav diplom on igal neljandal elanikul.