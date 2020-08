Kui beebide toomine on ilus muinasjutt, siis vanarahvas on tõemeeli uskunud, et valgete toonekurgede nägemine aitab kaasa viljakusele, ning lasteta perekonnad lootsid nende abile. Valge-toonekurge on paljudes maades peetud muu hulgas kaitsjaks kurjade jõudude eest.