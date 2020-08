Müstilised olendid ööpimeduses

Selle aasta Eesti loom nahkhiir on meie looduse, aga ka linnakeskkonna lahutamatu kaaslane. Neid käsitiivalisi võib leida parkidest, nii vanadest kui ka uutest ehitistest, puuõõnsustest, koobastest, sildade alt, pööningutelt ja nõnda edasi. Kuigi nahkhiiri on palju, ei kipu me neid tähele panema, kuna loomad on pisikesed, väledad ja harrastavad öist eluviisi. Augusti alguses käis nahkhiireekspert Rauno Kalda Veneveres neid müstilisi imetajaid tutvustamas.