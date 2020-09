Otsingurühma staap on sisse seatud Viinistu külas.

Laupäeva hommikul teatasid Moonika lähedased politseile, et naine lahkus reede õhtul Kadrina vallast Kadapiku külast sõiduautoga Vohnja poole. Moonika lahkus musta värvi sõiduautoga Mercedes-Benz Vito Tourer, mille numbrimärk on 895 BNT, mis praeguseks on üles leitud.