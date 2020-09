50 aastat tagasi

Nagu igal aastal, on ka käesoleval põllumeestele appi tulnud meie kõrgemate koolide ja tehnikumide õpilased. Tallinna Polütehnilisest Instituudist on meie rajoonis 100 üliõpilast. Tallinna Kooperatiivkaubanduse Tehnikumist on abilisi kokku 100. Eelmisest nädalast töötavad Salla, Pikevere, Ilumäe ja Viitna mail 200 õpilast Narva Polütehnikumist.