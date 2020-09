Tomatid saavad sügisel, ilma liigse hoolitsuseta, ise hakkama

Tegu on sordiga "Red Pear", mida tomatikasvataja ise nimetas kott-tomatiks."Viljad on pealt kokkukroogitud koti välimusega," selgitas ta ja rääkis, et pirakas tomat oli talle suureks üllatuseks. "Polnud käinud kasvuhoones ammu, sest enam ma tomateid ei kasta," rääkis Kille Kruuv ja soovitas tomatitite kastmisele praegu enam energiat mitte raisata.

"Tomat ei talu liigniiskust. Praegu on päevase ja öise tempertuuri vahe nii suur, et tekib kondentsvesi ja üleliigne niiskus kasvumajas ei ole hea. Tekib hallitus ja sellest tulevad uued probleemid," arvas õpetaja. Nüüd on oluline, et olemasolevad viljad küpseks saaksid ja uusi võrseid ning õitsemist pole mõtet ergutada.