Naise pangakontolt on tema teadmata tehtud ülekandeid. Foto on illustratiivne.

Esmaspäeval teatati politseile, et Rakveres on 49-aastase naise pangakontolt tema teadmata võetud kahel korral raha ilma omaniku loata. Esialgne kahju on ligikaudu 332 eurot.