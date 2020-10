50 aastat tagasi

Sel sügisel on Aaspere kolhoosis viis traktorit usinasti atru vedanud ja enamiku põldudest mustaks keeranud. Künda on jäänud veel Tõllikus, metsataguses kaugemas nurgas. Nüüd on ka seal kolm “linti” peal. Isegi sihiliku venitamise korral peaksid adrahõlmad 20. oktoobriks mullast puhtaks saama. Momendil on majandis veel koristada söödakaalikat ja hektari osa peakapsast.