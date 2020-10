Öise alkoholimüügi keeld pikenes

Samuti peab valitsus tema sõnul oluliseks tugevdada järelevalvet, mida kohalikud omavalitsused ja teised kaasatud asutused piirangu täitmise üle teevad. Politsei- ja piirivalveamet on tuvastanud mitu viisi, kuidas proovitakse piirangust kõrvale hoida. “Reeglid on mõeldud selleks, et kaitsta meie endi ja kõigi meie lähedaste tervist, ning neid tuleb täita. Piirangutest kõrvalehiilimisega anname nakkuse levikule vaid hoogu juurde,” ütles Ratas. Ta lisas, et kui piirangust kõrvalehoidmine jätkub, on valitsus sunnitud kaaluma alkoholi müüvatele toitlustus- ja meelelahutusasutustele täiendavate piirangute seadmist.