Üks virulane osutus koroonapositiivseks

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 21 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kaheksa ning Lääne-Virumaale, Tartumaale ja Valgamaale üks uus juhtum. Viiel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Lääne-Virumaale tulnud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 42,06.

27. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju saadeti kaks inimest (üks koju saatmine registreeriti tagantjärele). Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati seitse.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 538 COVID-19 haigusjuhtumit 524 inimesega.

27. oktoobri seisuga on tervenenud 3561 inimest. Neist 2624 inimese (73,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 937 inimese puhul (26,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.