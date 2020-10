Kadrinas avati 90 aastat tagasi uus rahvamaja

“1. ja 2. nov. on Kadrinale ja selle lähemale ümbrusele suurpäevadeks. Laupäeval, 1. nov. kell 1/2 7 õhtul on Haridusseltsi äsja valminud uue rahvamaja pidulik avamine, kus vaimuliku talitusega esineb kohalik kirikuõpetaja G. Beermann, millele järgnevad tervitused riigi ja omavalitsuste esindajailt ning seltskondlikkudelt organisatsioonidelt. Lõpuks on ühine koosviibimine Kadrina perenaiste seltsi poolt korraldatud peolauas, millest on loota rohket osavõttu nii kutsutud külaliste kui ka seltsiliigete poolt.