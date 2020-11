Ülekäigurajal jalakäija alla ajanud ja sündmuskohalt lahkunud sohver ei rikkunud seadust

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu ütles, et kirjeldatud liiklusõnnetuse üksikasjad selgitatakse välja alustatud menetluses. Samas märkis politseinik, et kui liiklusõnnetuse pooled said kohapeal kokkuleppele, võivad nad sündmuskohalt lahkuda. "Antud juhul sõidukijuht ei rikkunud seadust, kui lahkus sündmuskohalt," nentis Lempu.

Politsei tuletab meelde, et nii sõidukijuht kui ka jalakäija peavad ülekäigurajale lähenemisel olema väga ettevaatlikud. Seda eriti pimedal ajal. Sõidukijuht peab enne ülekäigurada hoogu maha võtma ning jalakäija omakorda veenduma, et juht on teda märganud, ja alles siis teed ületama. Praegusel vihmasel ja pimedal ajal on jalakäijale eriti oluline kanda helkurit, et olla teistele liiklejatele nähtav. Muutuvate teeolude tõttu peab sõidukijuht ka varuma täiendavat sõiduaega ning vajadusel sõitma alla piirkiirust.