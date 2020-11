50 aastat tagasi

Aastaid tagasi alustas Tapa MEK Tamsallu Autobaasi nr. 21 Tamsalu kolonni tarbeks töökoja ehitamist. Nüüd on siis lood lõpuks nii kaugel, et hoonet võib hakata vastu võtma. Lahtisi otsi on aga mitmeid. Lõpetamata on töö katlamajas, kust saab vett ja sooja. Nendeta pole aga töökoja ekspluateerimine üldse mõeldav.