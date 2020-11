Tapal lõpetas sõduri baaskursuse 160 ajateenijat

Sõduri baaskursus on ajateenistusse kutsutud sõduri esmatasandiõpe, kus värsketele kaitseväelastele antakse üksikvõitleja teadmised ja oskused. Baaskursus lõppeb eksamiga. Õppursõdurite teadmisi ja oskusi kontrollitakse nii teoreetiliste testidega kui ka praktiliste harjutuste käigus, kus on vaja lahendada mitmesuguseid ülesandeid, nagu tulepositsiooni valik, maskeerimine, vahemaade mõõtmine, esmaabi andmine ja miinide paigaldamine. Samuti kontrollitakse sõdurite vastupidavust. Seda tehakse rännakuga, mille kogupikkus on kuni 50 kilomeetrit.