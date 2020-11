Laupäeval sajab vihma ja lörtsi

Ööl vastu laupäeva on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma, pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Kohati on jäidet. Puhub põhja- ja kirdetuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kahe soojakraadini, rannikul on kuni viis kraadi sooja. Laupäeva päeval on pilves ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma, saju tõenäosus on suurem põhjarannikul. Puhub kirdetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie soojakraadini.